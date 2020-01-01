شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 01-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد سهم اللجين (2170) تعافيه في آخر جلساته، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.01% بما يعادل 0.30 نقطة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 28.85، ليستهدف مستوى المقاومة 32.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.20 ومستوى المقاومة 32.00.