شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 01-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعاد سهم اللجين (2170) تعافيه في آخر جلساته، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.01% بما يعادل 0.30 نقطة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه الشرائي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 28.85، ليستهدف مستوى المقاومة 32.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.20 ومستوى المقاومة 32.00.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجين يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 01-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.