إعمار يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل صباحي – 01-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إعمار (4220) للجلسة الثانية على التوالي، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.75% بما يعادل -0.17 نقطة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.23، ليستهدف مستوى المقاومة 9.95 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.30 ومستوى المقاومة 9.80.
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