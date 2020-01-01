أبو معطي يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 01-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أبو معطي (4191) في آخر جلساته، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 2.46% بما يعادل 0.46 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد بالمدى القصير والمستويات اللحظية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.70، ليستهدف مستوى المقاومة 20.00 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.70 ومستوى المقاومة 20.00.
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