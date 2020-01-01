شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يرتفع متأثراً باختراق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 01-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جبل عمر (4250) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط تأثر السهم باختراقه لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى البعيد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع متوسط أحجام التداول، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.65% بما يعادل 0.70 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 28.35.