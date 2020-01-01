شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 01-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم زين السعودية (7030) في آخر جلساته، ليستند السهم بهذا الانخفاض لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول بذلك تجميع بعضاً من قواه الإيجابية، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط تأثر السهم تركيبة فنية إيجابية على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج والذي ظهر في نهاية موجة تصحيحية هابطة، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.51% بما يعادل -0.06 نقطة.

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لذلك نحن نتوقع عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.52، ليستهدف مستوى المقاومة 12.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.36 ومستوى المقاومة 12.22.