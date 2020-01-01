شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 01-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم المهم 27.00، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي على اثر ثبات هذا المستوى، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.48% بما يعادل 0.40 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 27.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 28.00.