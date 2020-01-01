اتحاد اتصالات يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 01-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اتحاد اتصالات (7020) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.89% بما يعادل 0.22 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 24.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.30 ومستوى المقاومة 26.00.
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