شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المزرعة يستند لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 01-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أسواق المزرعة (4006) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب انخفض خلالها بنسبة -0.62% بما يعادل -0.10 نقطة، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي بها، مستنداً في ذلك إلى مستوى الدعم المهم 15.99، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 19.20 إلى 14.00)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 15.99، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 16.60 الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.60 ومستوى المقاومة 16.40.