شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع إنتاج الأغذية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 01-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع إنتاج الأغذية (TFBI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استقرار تداولات المؤشر أعلى مستوى الدعم 4263.84، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 4654.77 إلى 3631.4)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق المؤشر أرباحاً بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 39.66 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر تصريف تشبعه الشرائي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4263.84، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 4435.77 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4263.84 ومستوى المقاومة 4435.77.
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