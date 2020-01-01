شكرا لقرائتكم خبر عن .24 مليون دولار تراجعا بالواردات المصرية من دول حوض النيل فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من دول حوض النيل تراجعا إجماليا ملحوظا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت الواردات المصرية نحو 42 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 66 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 24 مليون دولار، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية عن تطورات الاقتصاد المصري في أغسطس.



انخفاض الواردات من دول حوض النيل

ورصد تقرير جهاز الاحصاء، تطور الواردات المصرية من دول حوض النيل خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك لأربعة دول هي السودان وكينيا والكونغو وإثيوبيا، وكان التراجع الأكبر للواردات بين الدول الأربعة من نصيب كينيا، حيث هبطت الواردات المصرية منها إلى 12.9 مليون دولار في أغسطس الماضي مقابل 30 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق تراجع بلغ نحو 17 مليون دولار.

وتراجعت الواردات المصرية من السودان إلى 17 مليون دولار في أغسطس الماضي مقابل 18 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق نحو مليون دولار، يليها الكونغو والتي سجلت الواردات المصرية منها نحو 9 ملايين دولار في أغسطس الماضي، مقابل 16 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق نحو 7 ملايين دولار، وفي المقابل سجلت الواردات المصرية من اثيوبيا نحو 1.1 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 800 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بفارق نحو 300 ألف دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من باقي دول حوض النيل نحو مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 700 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

حققت الصادرات المصرية إلى دول حوض النيل إجمالا ارتفاعا طفيفا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث سجلت الصادرات المصرية نحو 84 مليون دولار خلال أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 76 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2018، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين دولار، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية عن تطورات الاقتصاد المصري في أغسطس.