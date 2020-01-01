شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وتسجل أكبر مكاسب سنوية من 6 أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء ماحية خسائرها السابقة بالجلسة، وتمكنت "وول ستريت" من تحقيق مكاسب سنوية وشهرية وفصلية.



يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين يوم الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.



وأوضح الرئيس الأمريكي بأنه سيسافر لاحقا إلى الصين بعد التوقيع من أجل لقاء نظيره الصيني وبدء المفاوضات على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.



وشهد العام الجاري دعما لـ"وول ستريت" لا سيما بعد تدخل الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة ثلاث مرات من أجل دعم النمو الاقتصادي كما هدأت المخاوف بشأن "بريكسست" بعد فوز المحافظين في الانتخابات وسعي رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لإتمام الخروج في الموعد المحدد نهاية يناير/كانون الثاني.

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وفي سوق الخام، انخفض "ويست تكساس" بنسبة 0.1% مغلقا عند 61.06 دولار للبرميل، وحقق مكاسسب شهرية بنسبة 10.7%، وسجل مكاسبب فصلية بنسبة 13%، في حين حقق مكاسب سنوية بنسبة 34.5%.



وتراجع "برنت" بنسبة 1% مغلقا عند 66 دولار، وسجل مكاسب في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 5.7%، وحقق مكاسب فصلية بنسبة 8.6%، في حين سجل مكاسب سنوية بنسبة 22.7%.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.35 (ما يعادل 76 نقطة) إلى 28538 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 1.7%، ومكاسب فصلية بنسبة 6% فيما حقق مكاسب سنوية بنسبة 22.3%.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 27 نقطة) إلى 8973 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 3.6% ومكاسب فصلية بنسبة 12.2% بينما سسجل مكاسب سنوية بنسبة 35.2%.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 3231 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 2.9% ومكاسب فصلية بنسبة 8.5% في حين حقق مكاسب عام 2019 بنسبة 28.9%.