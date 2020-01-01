شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرى دمياط الجديدة: 85% نسبة التشغيل تجريبى لمعرض المنتجات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، إنه تم إجراء تشغيل تجريبي للمعرض الدائم الخاص بمنتجات المنطقة الصناعية بدمياط، وذلك بنسبة 85%، من أجل قياس مدى الاقبال على منتجات المصانع قبل الافتتاح الرسمي للمعرض، والذي ينتظر أعضاء المنطقة الصناعية تحديد موعد من قبل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لافتتاحه، حيث تم الانتهاء من المعرض منذ فترة طويلة وهو الأول من نوعه في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأضاف أسامة حفيلة في تصريح لـ"الخليج 365"، أن فترة التشغيل التجريبي شهدت إقبالا كبيرا من جانب المستهلكين خاصة في بعض المنتجات الصناعية مثل الأثاث ومستلزمات المفروشات والمواد الغذائية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى اعتمدت على عقد صفقات تجارية مثل الرخام والجرانيت وقطاعات أخرى، مشيرا إلى أن عدد كبيرة من المصانع بدأت تتعاقد مع المستهلكين على البضائع من داخل المعرض.

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ويعتبر المعرض الدائم لمدينة دمياط الجديدة هو الأول من نوعه بين المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، واستغرق انهائه 5 سنوات، وذلك من أجل عرض كل منتجات المصانع العاملة فى المنطقة الصناعية والبالغ نحو 74 مصنع، ويقام على مساحة 5 آلاف متر مربع وتكلف نحو 35 مليون جنيه.

ووجهت جمعية مستثمري دمياط الجديدة الدعوة للمهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزارة الإسكان من أجل تحديد موعد افتتاح المعرض الدائم، علمًا بأن المعرض جاهز للافتتاح بعد الانتهاء من كل التجهيزات اللازمة والمرافق ووضع كل منتجات المصانع داخله والتى سيتم بيعها بسعر المصنع للجمهور، ومنتجات المصانع مضمونة من جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، ومازالت الجمعية تنتظر تحديد موعد الافتتاح الرسمي.

ويضم المعرض، مجموعة من القطاعات الصناعية أبرزها الأثاث والمفروشات والصناعات الغذائية والرخام والجرانيت والصناعات الهندسية، لافتًا إلى أن الجمعية قررت تخصيص مناطق لتكرار تجربة شارع 306 أمام الشباب بسعر التكلفة فقط.