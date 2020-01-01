شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق مرتفعة وتسجل مكاسب سنوية بأكثر من 15% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الثلاثاء مستفيدة من تراجع الدولار وأسواق الأسهم في آخر جلسات عام 2019، لكن المعدن شأنه شأن المعادن النفيسة حقق مكاسب سنوية وفصلية وشهرية أيضا.



هذا، وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بنسبة 0.3% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.

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وعلى صعيد التطورات التجارية، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الولايات المتحدة والصين سوف توقعان على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري يوم الخامس عشر من يناير/كانون الثاني.



وأضاف "ترامب" بأنه سيسافر بعد ذلك إلى الصين لمنح إشارة البدء للمفاوضات على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.4% إلى 17.921 دولار للأوقية، وحقق المعدن مكاسب سنوية بنسبة 15.3%، وهي أكبر مكاسب منذ عام 2016، كما سجل مكاسب شهرية في ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4.8% بينما حقق مكاسب فصلية بنسبة 5.5%.