شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع ويحقق مكاسب سنوية في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر كما حقق المعدن النفيس مكاسب سنوية هي الأكبر في تسع سسنوات فضلا عن مكاسب شهريية وفصلية.



وتلقى المعدن النفيس دعماً من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلاً عن ضعف العملة الأمريكية وقرارات الفائدة.

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وكان الاحتياطي الاتحادي قد خفض معدل الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2019 بعد ظهور إشارات على تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.



وفي سياق آخر، انخفض الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بنسبة 0.3% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.3 نقطة.



وفي ختام تعاملات آخر جلسات عام 2019، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.3% وأغلق عند 1523.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول، وحقق المعدن النفيس مكاسب شهرية بنسبة 3.4% ومكاسب فصلية بحوالي 3.4% أيضا، في حين حقق مكاسب سنوية بنسبة 18.9% هي الأكبر منذ عام 2010.