شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 طالبة في ملتقى التوظيف النسائي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل ملتقى التوظيف النسائي في القطاع الخاص، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس بالتعاون مع مبادرة سابك لتمكين رؤية 2030 «نساند» نحو 1000 طالبة عمل، وذلك في المقر الرئيس للغرفة فيما عقد الملتقى من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا.

واستقبل مسؤولو الموارد البشرية والتوظيف في 21 شركة المتقدمات من حملة الشهادات المرحلة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في التخصصات الهندسية، والإدارية، والتعليمية، والتمريض، والفنية، والمبيعات.

ويأتي عقد الملتقى انطلاقا من اتفاقية «دعم توظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية» بين غرفة الشرقية و«نساند»، التي تسهم في رفع معدلات توطين الوظائف النسائية في سوق العمل، الذي يتوافق مع أهداف وإستراتيجيات غرفة الشرقية ومبادرة «نساند» في تعزيز التوطين، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.