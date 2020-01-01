شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 طالبة في ملتقى التوظيف النسائي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
واستقبل مسؤولو الموارد البشرية والتوظيف في 21 شركة المتقدمات من حملة الشهادات المرحلة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في التخصصات الهندسية، والإدارية، والتعليمية، والتمريض، والفنية، والمبيعات.
ويأتي عقد الملتقى انطلاقا من اتفاقية «دعم توظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية» بين غرفة الشرقية و«نساند»، التي تسهم في رفع معدلات توطين الوظائف النسائية في سوق العمل، الذي يتوافق مع أهداف وإستراتيجيات غرفة الشرقية ومبادرة «نساند» في تعزيز التوطين، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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