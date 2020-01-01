شكرا لقرائتكم خبر عن 25 % تراجعا في عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أن مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2019م، إذ تراجعت مبالغ عمليات البطاقات بنسبة 25% في شهر نوفمبر 2019م، لتبلغ حوالي 1.27 مليار ريال مقارنة بحوالي 1.71 مليار ريال في الشهر المقابل من العام السابق.

ووفقا لبيان «ساما»، الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه انخفضت مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2019م بنحو 18.% و28.3% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تزامن هذا التراجع في مبالغ العمليات مع بدء عدد من المواسم والفعاليات المقامة في عدد من مناطق ومدن المملكة.

من جانب آخر شهدت مبالغ عمليات مبيعات نقاط البيع في المملكة خلال الأشهر الأخيرة نموا كبيرا، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 30% في شهر نوفمبر 2019م لتبلغ 25.8 مليار ريال مقارنة بحوالي 19.9 مليار ريال في الشهر المقابل من العام السابق، بينما شهد قطاع المطاعم والمقاهي نموا سنويا في شهر نوفمبر 2019م نسبته 54%، وشهد كل من قطاع الترفيه والثقافة، والمواصلات، والفنادق نموا سنويا بنسبة 30.5%، و25.2%، و18.1% لكل قطاع على التوالي.

وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين، إن بيانات مؤسسة النقد ذات العلاقة لانخفاض عمليات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية لها عدة أوجه، إلا أن ربطها بالملاءة ربما تكون الأكثر دقة، فعادات المستهلكين يصعب تغييرها بسهولة.

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ويرى البوعينين، أن السبب الرئيس لانخفاض تلك العمليات يعود إلى المتغيرات المالية في الدرجة الأولى، وتضخم التكاليف إلا أن إعطاء رأي دقيق في هذا الأمر يحتاج الى دراسة استقصائية لا تكهنات قد ترسم صورة مغايرة للواقع، ويفترض أن تركز ساما على إعطاء البيانات الدقيقة، وترك عملية تحليلها للجهات الأخرى وهذا من شأنه أن ينأى بالمؤسسة عن التكهنات، أو إعطاء تصور غير دقيق لأسباب الانخفاض.

وأوضح أنه بشكل عام فإن انخفاض مبالغ عمليات البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية أمر إيجابي، ويمكن أن يكون مؤشرا على تحول العادات الاستهلاكية أكثر من كونه من مؤشرات السياحة الخارجية كما جاء في التقرير.

وأكد المحلل الاقتصادي سعد آل ثقفان، أن التراجع الملحوظ يعود بسبب الفعاليات والمواسم التي أقامتها هيئة الترفيه، وخاصة موسم الرياض الذي زاره أكثر من 10 ملايين زائر، وأيضا فتح دور للسينما إضافة إلى ما حدث في برنامج جودة الحياة، الأمر الذي جذب المواطنين وزاد من إنفاقهم داخل المملكة إلى جانب تفعيل التأشيرة السياحية التي جذبت السياح من جميع أنحاء العالم، وبأعداد كبيرة فضلا عن جذب مواطني دول الخليج والعرب لتلك الفعاليات.