شكرا لقرائتكم خبر عن حضور لافت لسيارات جي إم سي وشيفروليه عبر منصة الجميح في معرض جدة والان نبدء بالتفاصيل

مشاركة متجددة بحضورها.. رائعة بتفاصيلها، كان العنوان الأبرز لمنصة شركة الجميح للسيارات، أحد أكبر وكلاء شركة جنرال موتورز لسيارات شيفروليه وجي إم سي في الشرق الأوسط في معرض جدة الدولي للسيارات، الذي أقيم في جدة مؤخراً خلال الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر 2019.

وقد تم الكشف عن سيارة شيفروليه كورفيت C8 الرياضية، التي تعتبر أول سيارة كورفيت مزودة بمحرك وسطي. كما كشفت شركة الجميح عن سيارة السيدان الجديدة كلياً شفروليه أونيكس، التي تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، مع توافر حزمة من مواصفات السلامة غير المسبوقة في فئتها، وشهدت منصة هذا العام عودة سيارة الكروس اوفر العائلية شيفروليه كابتيفا، التي أعيد تصميمها كلياً لتناسب جميع احتياجات الأسرة على اختلاف أسلوب حياتها. ولم تنته مفاجآت منصة الجميح عند هذا الحد، بل شهدت المنصة الظهور الأول لسيارة جي أم سي أكاديا 2020 بتحديثات منتصف العمر، التي شهدت تغيرات كبيرة في تصميمها. كما عرضت الشركة هذا العام فئتي شيفروليه تاهو مون لايت وجي إم سي يوكون بريميوم، اللتين يتميزان بمجموعة من الإكسسوارات الحصرية فقط لشركة الجميح في المملكة.

من جهته، قال الشيخ وليد العبدالله الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات: «لقد عودتنا جنرال موتورز بمنتجاتها المميزة، والتي تعكس اهتمامها بمواكبة متطلبات السوق وتقديم أفضل المنتجات من حيث الجودة والمواصفات بأسعار تنافسية تواكب تطلعات محبيها حول العالم».

وأضاف الشيخ وليد الجميح: «نحرص في شركة الجميح للسيارات دائماً على تقديم كل جديد من خلال معرض جدة الدولي للسيارات، الذي يتميز بالحضور الكبير والمتابعة الواسعة مما يجعله حدثاً سنوياً مهماً يجمع آخر إصدارات السيارات بالجمهور تحت سقف واحد.