شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للشركات المدرجة باستخدام نموذج القيمة العادلة مطلع 2022 والان نبدء بالتفاصيل
وجاء هذا القرار بعد دراسة أفضل الممارسات الدولية ومدى جاهزية سوق التقييم في المملكة، كذلك الأخذ بمرئيات عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
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