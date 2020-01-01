شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لأدنى مستوياته في 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

تراجع الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين في تداولات ضعيفة بنهاية العام أمس الثلاثاء، في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأصول مرتفعة المخاطر، مدفوعين بتجدد التفاؤل إزاء النمو العالمي، وانخفضت العملة الأمريكية 0.2% مقابل العملة اليابانية إلى 108.64 ين، وهو أضعف مستوى منذ 12 ديسمبر، وتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، قليلا إلى 96.695.

ويوم الجمعة الماضية، تكبد المؤشر أكبر خسارة في يوم واحد منذ مارس، لتتقلص مكاسبه خلال العام إلى نحو 0.5% مقارنة مع عائد بنسبة 4.4% في 2018. ويتجه المؤشر حاليا صوب تحقيق أقل ارتفاع منذ 2013.

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وعززت أنباء مشجعة بشأن اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة الإقبال على المخاطرة في أسواق العملات.

وارتفع اليوان الصيني في الأسواق الخارجية مقابل الدولار إلى 6.9718، وهو أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر، وسجل في أحدث تعاملاته 6.9743، لكن اليوان ما زال متجها صوب تكبد خسائر للعام الثاني، إذ يلقي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وضعف الاقتصاد المحلي بظلالهما على العملة. وتراجع اليوان في التعاملات الداخلية نحو 1.5% في العام بعد أن خسر 5.3% في 2018.

وساهم إقبال المستثمرين على المخاطرة في قيادة اليورو لأعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 1.121 دولار أول أمس الإثنين. وصعد اليورو في أحدث تعاملاته 0.1% إلى 1.1209 دولار. ودفعت مؤشرات على أن اقتصاد منطقة اليورو ربما يشهد استقرارا العملة الموحدة للارتفاع في الأسابيع الأخيرة.