شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: جولدمان ساكس لم تنفذ أي عمليات استقرار سعري والان نبدء بالتفاصيل
وأغلق سعر أرامكو أمس عند 35.25 ريال، فيما بلغ عدد الصفقات نحو 13.748 صفقة، بينما كانت الكمية المتداولة للأسهم نحو 13.5 مليون سهم، وبلغت قيمة الأسهم نحو 474.770 مليون ريال.
وأعلنت جولدمان ساكس العربية السعودية -بصفتها مدير الاستقرار السعري- عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.
وكان سهم الشركة -الذي تم إدراجه وبدء تداوله في السوق المالية في 11 ديسمبر 2019- سجل أعلى مستوى له عند 38.70 ريال خلال جلسة الخميس 12 ديسمبر، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حينها 2.06 تريليون دولار.
ومنح المساهم البائع مدير الاستقرار السعري «جولدمان ساكس العربية السعودية» خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15 % من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية «تداول» وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا بعد ذلك أي يوم 9 يناير 2020.
وفي حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل فسيكون حجم الطرح الكلي 3.45 مليار سهم بقيمة 110.4 مليار ريال.
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