«نيو» يرتفع 100% بعد إعلان نتائج فاقت التوقعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم شركة «نيو» لتصنيع السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100% خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد أن أعلنت عن نتائجها للربع الثالث التي فاقت توقعات المحللين، واستمرت مكاسب السهم، أمس الثلاثاء، حيث تم تداول 59.7 مليون سهم خلال الثلاثين دقيقة الأولى من جلسة التداول الصباحية وبلغ سعره 4.08 دولار خلال التداولات.

وقفزت عمليات التسليم 35%، لتبلغ 4799 سيارة خلال الربع الثالث، الأمر الذي ساهم في زيادة مبيعات السيارات لتصل إلى 242.5 مليون دولار، بزيادة 22.5% عن الربع الثاني، و21.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة 25% إلى 257 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي، لتتجاوز بسهولة تقديرات المحللين البالغة 234 مليون دولار.

وتمكنت «نيو» من تقليص خسائرها في الربع الثالث إلى 33 سنتاً للسهم الواحد، نزولاً من 1.51 دولار قبل عام. وكان المحللون يتوقعون خسائر صافية قدرها 41 سنتاً للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 249 مليون دولار.

ورغم ارتفاع سهم الشركة 133% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أنه لا يزال واحداً من أسهم شركات السيارات ذات المخاطر العالية في السوق.