34 ألفاً يشاركون في تطوير البوابة الرسمية لحكومة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن وصول عدد المشاركين في حملة التعهيد الجماعي التي أطلقتها لتطوير البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (u.ae) إلى أكثر من 17300 مشترك خلال عام 2019، ليتجاوز العدد الإجمالي للمشاركين في الحملة على مدار عامين عتبة ال 34 ألف مشترك.

وتضمنت مشاركات المتعاملين ملاحظات واقتراحات حول محتوى البوابة بشكل عام، حيث عمل فريق البوابة في الهيئة على حصر المشاركات وتحليلها والعمل بموجبها لتطوير محتوى البوابة.

وهدفت حملة التعهيد الجماعي التطوعي إلى تفعيل مشاركة مستخدمي البوابة الرسمية لحكومة الدولة في توفير المعلومات على البوابة مع ذكر المصادر الرسمية لتلك المعلومات، فضلاً عن تقديم الملاحظات والتعليقات على المحتويات الحالية على البوابة، وتصويب أي أخطاء في حال وجودها سواء كانت أخطاء تتعلق بدقة المعلومات أو بسلامة اللغة أو غيرها، ونشرت الهيئة استبياناً للتسهيل على المتعاملين حول كيفية تقديم المعلومات. وتستخدم الهيئة وسم شارك والجائزة علينا للترويج للحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومرت الحملة بعدد من المراحل، حيث بدأت بدعوة جمهور المتعاملين لاقتراح مواضيع غير متوفرة، ثم استلام المقترحات والاستفسارات، وسرد وتحليل الاقتراحات، كما قامت الهيئة بتكريم أفضل المتعاملين الذين كان لهم دور فاعل في تطوير المحتوى الرقمي للبوابة.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة: تهدف البوابة الرسمية لحكومة الدولة إلى توفير المعلومات والبيانات الكاملة والشاملة عن كل الخدمات التي تقدمها الحكومة، وحرصاً من الهيئة على تحقيق السعادة لكافة مستخدمي البوابة كان لزاماً علينا أن نشرك المستخدمين في عملية التطوير المستمرة التي تشهدها البوابة، وذلك من خلال استقبال آرائهم واقتراحاتهم حول المواضيع المنشورة على البوابة، وعن المواضيع التي يرغبون في نشرها، وتشجيعاً للمشاركة قامت الهيئة بتوزيع جوائز عينية على المشاركين الأكثر نشاطاً، والذين قدموا اقتراحات كان لها دور فعال في تطوير المحتوى.

وأكد الحوسني على أن الهيئة مستمرة في تطوير المحتوى الرقمي على البوابة بما يحقق الفائدة القصوى لجمهور المتعاملين، وأضاف بالقول: إن البوابة في حالة تطور مستمر، حيث تشهد بشكل يومي نشر معلومات وبيانات مهمة، ويعمل فريق عمل البوابة على تحديث المعلومات المنشورة على البوابة بما يتماشى مع سرعة الحراك الحضاري في الدولة.