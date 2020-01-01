دبي تستقبل 6 سفن سياحية عالمية على متنها 60 ألف زائر في يوم واحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تستمر دبي في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد للسياحة البحرية، حيث استقبلت الإمارة يوم الأحد 29 ديسمبر الماضي ست سفن سياحية دفعة واحدة، ورست السفن في محطة المسافرين بميناء راشد الحائز على عدة جوائز عالمية. حيث تم التعامل مع 60 ألف زائر على متن السفن التالية: «ماين شيف 5» التابعة ل«تي يو أي كروزيس»، و«هواريزون» ل«بولمانتور كروزيس»، و«إم إس سي ليريكا» ل «إم إس سي كروزيس»، و«كارنيكا»، ل«جاليش كروزيس»، إضافة إلى سفن سياحية تابعة لمشغلين عالميين ترسو لأول مرّة في دبي مثل «كوستا دياديما» ل«كوستا كروزيس»، و«جول أوف ذا سيز» ل«رويال كاريبيان». ومن المقرر أن تستقبل محطة المسافرين بميناء راشد خلال هذا الموسم أيضاً، خمس سفن سياحية في يوم واحد مقسمة على عشر مناسبات، وكذلك ست سفن في يوم واحد على فترتين.ومنذ افتتاحه في العام 2014، استقبل مبنى حمدان بن محمد للمسافرين أكثر من 2.3 مليون زائر، بزيادة قدرها 172% مقارنة مع نهاية عام 2018.

وقال محمد عبدالعزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي بي آند أو، والمدير التنفيذي لميناء راشد: سيبقى يوم 29 ديسمبر خالداً في تاريخ محطة السفن السياحية في ميناء راشد، مع تحقيق مستوى قياسي في الأداء خلال موسم من النشاط الكبير في الحركة السياحية. إن الاستقبال الناجح لأكثر من 60 ألف زائر بحري في يوم واحد هو خير دليل على مستوى الكفاءة التشغيلية التي وصلنا إليها. كما أن رسو ست سفن سياحية في يوم واحد إنما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها مشغلو الرحلات البحرية في قدراتنا التشغيلية.

وقال حمد بن مجرن، نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: سعدنا باستقبال ست سفن سياحية عالمية خلال يوم واحد في ميناء راشد الحائز على العديد من الجوائز، وهذا دليل على المكانة التي تتمتع بها دبي اليوم كمركز إقليمي رائد للسياحة البحرية.ويتوقع أن تستقبل الإمارة خلال موسم 2019/‏2020 أكثر من مليون زائر و200 سفينة سياحية. كما سيشهد هذا الموسم زخماً أكبر ضمن الجهود التي تقوم بها «لجنة السياحة البحرية» التي تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي في قطاع السياحة البحرية على مستوى المنطقة، وهي اللجنة المكونة من دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، وموانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وجمارك دبي.