شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يناير توقيع أول اتفاق تجاري بين أمريكا والصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على «تويتر» أمس الثلاثاء، إن بلاده ستوقع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الصين في البيت الأبيض في 15 يناير/‏كانون الثاني، وذلك قبل أن يتم توقيع اتفاق آخر في وقت لاحق في بكين.

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