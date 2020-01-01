نفي دائم لكل التهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينفي غصن كل التهم الموجهة إليه، ويشير إلى أن عمليات الدفع التي قام بها من أموال نيسان كانت لشركاء في المجموعة، وتمت الموافقة عليها، وأنه لم يستخدم يوماً بشكل شخصي أموال الشركة، وسمحت المحكمة لغصن الشهر الماضي بالتحدث إلى زوجته عن طريق الفيديو عبر الإنترنت. وبحسب فريقه الإعلامي، كان غصن يطالب ب«رفع كامل» لكل القيود المفروضة عليه، معتبراً أنها «مفرطة وقاسية ولا إنسانية، وبأن يتم احترام حقوقه الأساسية وكذلك حقوق زوجته».