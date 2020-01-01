انطلاق فعاليات عروض ربيع الشارقة بخصومات تصل إلى 75%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تنطلق اليوم فعاليات الموسم الجديد من «عروض ربيع الشارقة 2020»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وبلدية الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، في مختلف مناطق ومدن الإمارة، ويستمر حتى ال16 من فبراير المقبل.

ويزخر الحدث الذي يترقبه سكان الإمارة وزوارها بشغف، بالعديد من الفعاليات الشائقة والعروض والخصومات المغرية التي تصل إلى 75%، وكذلك السحب على جوائز قيمة سيحظون بها خلال زيارتهم وتسوقهم في مراكز التسوق المشاركة بالعروض ومواقع الفعاليات، حيث تشهد «عروض ربيع الشارقة 2020» باقة جديدة ومتنوعة من الفعاليات التي تمتد على مدار 47 يوماً، ومن ضمنها كرنفال المأكولات في متاجر الجرينة، كما شملت الفعاليات التي أطلقتها الغرفة العديد من الأنشطة الترفيهية، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية من سكان الشارقة وزوارها، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية في المنطقة الشرقية والوسطى.

دور إيجابي في زيادة حجم المبيعات.

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وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تنظيم عروض ربيع الشارقة سنوياً يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على إيجاد وسائل مبتكرة تسهم في خدمة مجتمع قطاع الأعمال بالشارقة والارتقاء بأنشطته، حيث أوضحت نتائج الفعاليات التسويقية والترويجية التي تنظمها الغرفة سنويا، رغبة قطاع تجارة التجزئة والقطاعات الرافدة لها في المشاركة بقوة في هذه البرامج، لما لها من دور إيجابي ومتميز في زيادة حجم المبيعات وتحريك الأسواق التجارية، وأيضاً مدى تأثيرها الواضح في ارتفاع نسبة الإشغال في الفنادق بالإمارة، لاسيما أنها تأتي مواكبة مع الأجواء المناخية المثالية في هذا الوقت من العام، والتي تعزز من انتعاش الموسم السياحي بالشارقة، موضحاً أن عروض ربيع الشارقة هي واحدة من مبادرات الغرفة الثابتة على جدول فعالياتها الموسمية الرامية إلى تنمية اقتصاد الإمارة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم القطاعين التجاري والسياحي خلال هذه الفترة من العام التي تشهد كثافة في أعداد المتسوقين من داخل الإمارة وخارجها.

عروض ترويجية مبتكرة

من جهته أعرب إبراهيم راشد الجروان منسق عام العروض، عن تفاؤله بنجاح الموسم الجديد من عروض ربيع الشارقة، نتيجة للمشاركة الواسعة من قبل مراكز التسوق والمحال التجارية في الشارقة، والتي تنافست على إطلاق العروض الترويجية الجاذبة والأنشطة الترفيهية التي تتضمن خصومات وسحب على عدد كبير من الجوائز والهدايا اليومية والأسبوعية التي تشتمل على قسائم شرائية وغيرها الكثير من المفاجآت السارة للجمهور والمتسوقين، مشيراً إلى أن هذا العام يشهد عروضاً ترويجية مبتكرة وفعاليات جديدة، تتضمن العديد من الحملات المميزة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها على مراحل طوال أيام العروض، وستقدم إضافة كبيرة ل «عروض ربيع الشارقة 2020»، ليستكمل مسيرة التميّز والنجاح لهذا الحدث المهم الذي يقدم لزوّاره تجارب رائعة في كل دورة جديدة من دوراته المتتالية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث السنوي في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى دعم القطاع الخاص من خلال إضفاء أجواء احتفالية تسهم في تشجيع السياحة واستقطاب أعداد كبيرة من المتسوقين والزوار والسياح، وبالتالي تعزيز حركة بيع التجزئة وخلق بيئة تنافسية متكاملة قادرة على دعم الاقتصاد المحلي في الإمارة، حيث تتمثل أهمية عروض ربيع الشارقة في تسليط الضوء على دور إمارة الشارقة اقتصادياً وسياحياً وتأكيد مكانتها كوجهة مفضلة للسياحة العائلية.