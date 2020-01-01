شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق أفضل أداء سنوي منذ 2010 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء بفضل ضعف الدولار، فيما يتجه المعدن الأصفر لتحقيق أفضل أداء سنوي في نحو عشر سنوات، بينما ارتفع البلاديوم صوب تحقيق مكاسب للسنة الرابعة على التوالي.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر/‏ أيلول عند 1525.20 دولار وزاد 0.6% إلى 1524.44 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1527.60 دولار.

وربح المعدن النفيس نحو 19% هذا العام، وهو أكبر مكسب له منذ 2010، مدفوعاً في الأساس بحرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، التي أطلقت عملية تيسير نقدي من جانب بنوك مركزية كبرى.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين في تداولات ضعيفة بنهاية العام أمس الثلاثاء في الوقت الذي أقبل فيه المستثمرون على شراء الأصول المرتفعة المخاطر، مدفوعين بتجدد التفاؤل إزاء النمو العالمي.

وتراجعت العملة الأمريكية 0.2% مقابل العملة اليابانية إلى 108.64 ين، وهو أضعف مستوى منذ 12 ديسمبر/‏ كانون الأول وتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

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وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، قليلا إلى 96.695.

ويوم الجمعة، تكبد المؤشر أكبر خسارة في يوم واحد منذ مارس/‏ آذار، لتتقلص مكاسبه خلال العام إلى نحو 0.5% مقارنة مع عائد بنسبة 4.4% في 2018. ويتجه المؤشر حالياً صوب تحقيق أقل ارتفاع منذ 2013.

وارتفع اليوان الصيني في الأسواق الخارجية مقابل الدولار إلى 6.9718 وهو أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر/‏ كانون الأول. وسجل في أحدث تعاملات 6.9743.

لكن اليوان ما زال متجهاً صوب تكبد خسائر للعام الثاني، إذ يلقي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وضعف الاقتصاد المحلي بظلالهما على العملة. وتراجع اليوان في التعاملات الداخلية نحو 1.5% في العام بعد أن خسر 5.3% في 2018.

وساهم إقبال المستثمرين على المخاطرة في قيادة اليورو لأعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 1.121 دولار أمس الأول الاثنين. وصعد اليورو في أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.1209 دولار. ودفعت مؤشرات على أن اقتصاد منطقة اليورو ربما يشهد استقراراً العملة الموحدة للارتفاع في الأسابيع الأخيرة.

ومقابل العملة الأمريكية، سجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.3115 دولار بعد أن ارتفع 2.8% منذ بداية العام. وتضررت العملة البريطانية جراء مخاوف من أن بريطانيا تتجه صوب خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2020. (وكالات)