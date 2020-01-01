شركات صينية تتفاوض لشراء أراضٍ في جزيرة الريم بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أفاد خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار عن مفاوضات جادة بين شركته وعدد من المستثمرين والشركات الصينية، الراغبة بتملك عدد من قطاع الأراضي السكنية في جزيرة الريم، موضحاً أن قيمة هذه الأراضي تقدر بمليارات الدراهم.

وأكد المحيربي أن القوانين والتشريعات الأخيرة المتعلقة بالتملك العقاري لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي قد فتح شهية الشركات الصينية وغيرها، لانتهاز الفرص للاستثمار في القطاع العقاري والاستفادة من العوائد المجزية التي لايزال يحافظ عليها.

وأوضح المحيربي أنه من المتوقع الانتهاء من عقود شراء هذه الأراضي من قبل الشركات الصينية خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل رغبة هذه الشركات بالشراء وتطوير مشاريع عقارية في جزيرة الريم التي تعتبر الوجهة المفضلة للمستثمرين والشركات الأجنبية.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن تتواصل وتيرة النمو وارتفاع الطلب على شراء وتملك الأراضي والوحدات السكنية العقارية في أبوظبي حتى عام 2025 والسنوات التي تليها، وذلك بحسب الدراسات والمؤشرات العقارية، في ظل رغبة الكثير من المستثمرين بدخول السوق العقاري في أبوظبي والاستثمار به، موضحاً أن القطاع العقاري في الدولة يعتبر القطاع الاقتصادي الأول بين مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية ويشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وقال المحيربي: شهدت جزيرة الريم في أبوظبي مؤخراً إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والشركات من داخل الدولة وخارجها، خاصة مع صدور قوانين التملك العقاري لجميع الجنسيات في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، حيث شهدنا عمليات شراء كبيرة وإقبالاً واسعاً من الأفراد والشركات على تملك العقارات السكنية، حيث تمتاز جزيرة الريم بالعديد من عوامل الجذب للمستثمرين مثل موقعها الاستراتيجي قرب جزيرة أبوظبي، وتوفر أحدث البنى التحتية بها، إلى جانب الخدمات النوعية التي تقدم للقاطنين في المشاريع السكنية بها.وأضاف: لقد ارتفعت عمليات تداول الأراضي والوحدات السكنية في جزيرة الريم بشكل خاص وباقي المناطق الاستثمارية في أبوظبي بشكل عام، بفضل قانون التملك العقاري الجديد في أبوظبي، وهذا الأمر سيعزز من ثقة شركات التطوير والمستثمرين بهذا القطاع ويدفع لإطلاق مزيد من المشاريع العقارية في المناطق الاستثماري.

ولفت المحيربي إلى أن معرض إكسبو 2020 دبي سيكون له تأثير واضح على سوق العقارات في أبوظبي خلال عام 2020، حيث سيواصل المستثمرون شراء وتملك العقارات في دبي للاستفادة من الأسعار والعروض المغرية المطروحة، مشيراً إلى أن المعرض سيستقطب ملايين الزوار الذين سيهتمون بالتعرف إلى دبي وتملك وشراء عقارات بها.