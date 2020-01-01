شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف شكوى ضد «اتصالات» و«دو» في عام 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة 28 ألف شكوى عام 2019 من المشتركين في خدمات مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

وكشفت بيانات إحصائية للهيئة، أمس، أن عدد الشكاوى المقدمة ضد شركة «اتصالات» بلغ 12 ألفاً و715 شكوى، بينما وصل العدد المقدم ضد شركة «دو» نحو 15 ألفاً و340 شكوى.

وأوضحت البيانات، أنه تم إغلاق ما نسبته 96% من الشكاوى المقدمة ضد شركة «اتصالات»، وكذلك النسبة ذاتها بالنسبة ل«دو».

وبلغت نسبة رضا المشتركين عن الخدمات التي تقدمها شركة «اتصالات» 72.56%، في حين بلغت نسبة الرضا لدى «دو» 72.5%.

كما بلغت نسبة عدم الرضا عن الخدمات الخاصة بشركة «اتصالات» 12.78%، وفيما يتعلق ب«دو» بلغت النسبة 11.58%، كما بلغت نسبة حياد المشتركين في «اتصالات» 14.67% أما بالنسبة ل«دو» بلغت النسبة 15.91%.

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