بدء تنفيذ قرار «تنظيم الاتصالات» بخصوص رسوم الإنهاء المبكر للعقود اليوم

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تبدأ «اتصالات» و«دو» تطبيق قرار الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بخصوص رسوم الإنهاء المبكر لعقود خدمات الاتصالات القديمة والجديدة؛ عبر اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبة بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد، وقد بدأ في وقت سابق تطبيق هذه التعديلات على العقود الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك للأفراد، وستعمل الهيئة في الفترة المقبلة على تطبيق هذه التعديلات على عقود الخدمات الأخرى.

وقال المهندس ماجد المسمار، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريح لإذاعة الشارقة، أول أمس الاثنين، إن هذه التعديلات ملزمة ل«اتصالات» و«دو» بداية من 1 يناير/‏كانون الثاني 2020، مؤكداً ترحيب الشركتين بذلك ضمن مساعي الهيئة وبالتعاون مع المشغلين؛ للتخفيف عن المشتركين بخدمات الاتصالات في الدولة.