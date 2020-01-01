التوترات التجارية.. بداية وقف التصعيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية ذروتها في أواخر عام 2019، ونتوقع وقف التصعيد عام 2020. وقد كشف تباطؤ التصنيع العالمي والانحدار الحاد في التجارة العالمية عن التكاليف الاقتصادية لمختلف النزاعات التجارية، وزاد من قيود التصعيد المفروضة على صنّاع السياسة. فقد ألغت الولايات المتحدة أحدث التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الصينية. وتحث الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة صنّاع السياسة على الحد من التكاليف الاقتصادية للمواجهة مع الصين التي لا تزال تحظى بشعبية. أما معدلات النمو الهيكلي الأدنى في الصين - بعد عدة محاولات فاشلة لتحفيز الاقتصاد - فقد جعلت القيادة فيها أكثر انفتاحاً لقبول مطالب الولايات المتحدة بالتحسينات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، ومنع نقل التكنولوجيا القسري، وكذلك التلاعب بالعملات.