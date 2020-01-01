شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الفول المستورد من 28 جنيها 2018 إلى 12 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البقوليات شهدت انخفاضا هذا العام فى معظم الأصناف وذلك لعدة عوامل أهمها زيادة المعروض بالأسواق وانخفاض الدولار عن أسعار العام الماضى ، وذلك ما تم رصده من خلال الشعبة حيث انخفضت أسعار الفول العام الحالى بنسبة تزيد عن 30 % وذلك مقارنة بعام 2018 .

قال عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن هبوط أسعار العملات ساهمت بشكل كبير فى انخفاض أسعار جميع أصناف البقوليات حيث وصلت فى بعض الأصناف لنسبة تزيد عن 30 % عن عام 2018 ، مشيرا إلى انخفاض سعر الفول فى الأسواق عن العام الماضى حيث كان سعر كيلو الفول البلدى فى العام الماضى كانت 40 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك ، فى حين كان سعر كيلو الفول المستورد فى 2018 يتراوح بين 26 – 28 جنيها للكيلو .

وأوضح نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن اسعار الفول هذا العام حيث انخفض سعر الفول البلدى من 40 جنيها الى 32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك ، فى حين انخفض سعر الفول المستورد الى 12 – 16 جنيها للكيلو ، مشيرا الى ان انخفاض سعر الدولار وزيادة المعروض ساهم فى خفض الأسعار .

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وأشار فرج فى تصريح لـ"الخليج 365 إلى أن الانتاج المصرى يعد قليلا جدا مقارنة بالاستهلاك حيث ان نسبة الانتاج لا تتخطى 15 % من حجم الاستهلاك فى حين يتم استيراد الكميات الباقية من الخارج ، مؤكدا أن استهلاك مصر مرتفع جدا حيث ان الفول يعد من الأصناف الرئيسية على المجتمع المصرى ويتم استهلاك كميات كبيرة بشكل يومى ، ولذلك فان اى انخفاض فى أسعار يشعر بها المواطن المصرى .