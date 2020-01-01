شكرا لقرائتكم خبر عن تعداد سكان مصر يسجل 99810019 نسمة فى أول دقيقة من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن إجمالى تعداد السكانى فى مصر مع بداية العام الجديد 2020 حيث بلغ الاجمالى 99810019 وذلك وفق البيانات المعلنة على الموقع الرسمي للجهاز كما أوضحت البيانات ان إجمالى التعداد السكانى فى محافظة القاهرة وصل الى 9916755 ، فيما بلغ إجمالى التعداد السكانى فى محافظة الجيزة 9064333 ، بينما وصل إجمالى التعداد فى محافظة شمال سيناء 472553 .

والجدير بالذكر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء قد أعلن فى وقت سابق عن النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2018" .

ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلى :

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65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2018/2019 مقابــل 63.9 ألــف مــدرسة ومــعهــد أزهــري عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.1 % .

24.2 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي ، عام 2018/2019 مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 4.3%من أجمالي التلاميذ 1.21 مليون مـدرس عــام 2018/2019 مقابل 1.19 مليون مـدرس عام 2017/2018 بزيادة بلغت نسبتها 1.0 % من أجمالي المدرسين .12.1 ألف مدرسة بالتعليم ما قبل الابتدائي بالتربية والتعليم،1.2الف معهداً بالتعليم الأزهري للعام الدراسى 2018/2019.

1.5مليون تلميذ بمرحلة ما قبل الابتدائي بنسبة 6.1 % من أجمالي المراحل التعليمية ( منهم 1.4 مليون تلميذاً بنسبة 6.2% من اجمالى مراحل التعليم العام ، 90.3 ألف تلميذاً بنسبة 5.2 % من اجمالى مراحل التعليم الأزهـــرى) عام 2018/2019.

61.3 ألف مدرس بمرحلة ما قبل الابتدائى ( منهم 58.3 ألف مدرس بنسبة 5.6 % من اجمالى مراحل التعليم العام، 3 ألف مدرس بنسبة 1.8 % من اجمالى مراحل التعليم الأزهرى) عام 2018/2019 .

18.8ألف مدرسة بالتعليم الابتدائى بالتربية والتعليم ، 3.6 ألف معهداً بالتعليم الأزهرى عام 2018/2019