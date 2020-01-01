شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة العبد العامة: آلية لتنفيذ معايير السلامة للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس على الصاوى، رئيس شركة العبد العامة للمقاولات، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن شركته تصدرت كل شركات القابضة للتشييد والتعمير فى مؤشرات الإيرادات والإنتاجية والربحية ومعدلات التنفيذ والاداء خلال العام المالى 2018-2019.

أرجع على الصاوى ذلك إلى ما تنتهجه الشركة فيما يتعلق بالموارد البشرية سواء ما يتعلق بالسلامة المهنية للعمال أو الاهتمام بالنواحى المالية والترقيات والنواحى الاجتماعية والصحية، لافتا إلى تطبيق القانون والحزم وتحقيق العدالة وهو ما كان سببا فى ارتقاء أداء العاملين بالشركة.

أشار الصاوى أن العلاقة بين العامل وشركته لابد أن تقوم على المصلحة المتبادلة وتدريب العمال على إتقان العمل والانتماء لشركتهم. ودلل على ذلك بأن الإدارة لبت 20 مقترحًا لخدمة العاملين من تلقاء نفسها واين لهم 8 مطالب من اللجنة النقابية للشركة.

وأوضح المهندس على الصاوى انه من المعروف أن السلامة والصحة المهنية، هى علم مهم جدا يهدف إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التى قد تسبب بإصابات للعامل أو وفاة لا قدر الله، وأيضاً أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة.

وهذا العلم يترسخ بعدة معايير واشتراطات يجب إتباعها للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا.. وكما يقال السلامة للجميع فيقصد هنا أنها مسؤولية الجميع وتكاتفهم ليعيشوا فى بيئة عمل آمنة ومطمئنة.

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أضاف أن معايير السلامة التى نطبقها نحن فى شركتنا كتجربة رائدة برغم تكلفتها المالية، نامل تعميمها بكافة الشركات الشقيقة.

وكشف المهندس على الصاوى، رئيس مجلس ادارة شركة العبد " المساهمة المصرية للمقاولات"، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة شهدت تطورا كبيرا على مستوى حجم العمل المنفذ خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2019 وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 126%.

أضاف الصاوى لـ"الخليج 365" أن حجم العمل ارتفعت قيمته من 649 مليون جنيه عام 2015 إلى 1.468 مليار جنيه عام 2019.

وحول تطور الربحية أشار أنها ارتفعت بنسبة 270%، وذلك من 38 مليون جنيه إلى 141 مليون جنيه، لافتا إلى أن العائد على الاستثمار ارتفع من 20% إلى 42% بنسبة زيادة 110%.