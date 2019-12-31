شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي»: لو كنت مكاني.. ماذا تفعل في 2020؟ والان نبدء بالتفاصيل

«لو كنت وزيرًا للتجارة والاستثمار أو وزيرًا للشؤون البلدية والقروية، ما القرارات التي ستتخذها في عام 2020؟» سؤال طرحه وزير التجارة والاستثمار، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد عبدالله القصبي، عبر «تويتر»، لتنهال التعليقات من المغردين. وكتب أحد المغردين: «أريد عدد المفتشين بالبلديات والتجارة أضعاف مضاعفة وأصرف لهم بدلات مكافآت تحفيزية تشجيعية، أقوم بتوطين جميع الوظائف بالوزارتين». Advertisements وعلق آخر: «إلغاء المقابل المالي ومنع مزاولة المهنة لغير المرخص لهم، وله مقر رسمي, وإلزام الوافدين بمتطلبات فيزتهم بعدم العمل ودعم العاطلين بوظائف بالقطاع الحكومي او الشركات الكبرى». وأضاف مغرد: «سوف أجذب الاستثمارات التي توظف السعوديين وترفع من دخلهم وتنوع الاقتصاد وتعزز التجارة، وأقضي على التستر في إطار زمني مجدول يتناغم مع أهداف رؤية ٢٠٣٠.. الشؤون البلدية» وكتب آخر: «القرارات المهمة لـ2020 يجب أن تكون جريئة جدًا في طريق دعم التجارة والتركيز على رواد الأعمال.. ولا يمنع أن يكون من القرارات إلغاء شرط الكفيل + قرار بإنشاء هيئة جديدة تعني بالاستثمار الجريء وتمويله، وتتخصص في دعم الشباب الراغبين في الدخول لمجال الاستثمار». • مغردون: توطين جميع الوظائف.. دعم العاطلين.. القضاء على التستر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «القصبي»: لو كنت مكاني.. ماذا تفعل في 2020؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.