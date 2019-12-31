شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت بمصر 25 ميجابت/ث وفقا لـOokla العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول متوسط سرعات الانترنت بمصر إلى 25 ميجابت/ث مقارنة بـ 7.5 فى بداية العام 2019 وذلك وفقا لتقرير Ookla العالمية، ما رفيع تصنيف مصر إلي السادس افريقيا كأفضل الدول بسرعات الإنترنت وفقا للتقرير العالمى، مقارنة لما كانت عليه في بداية العام حيث كانت تحتل المرتبة رقم 40 من 43 دولة.

من جهة أخرى أكد الوزير فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على استمرار قياسات واختبارات جودة خدمات المحمول عبر المركز القومى لمراقبة أداء شبكات المحمول، ونشر نتائج إختبارإت الخدمة شهريا عبر موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتج محلي يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% في عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% في عام 2017/2018.

كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموا، و بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه في عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمةالقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% في عام 2017/2018.

كما بلغت إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار في عام 2017/2018 و تم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال نفس الفترة في العام السابق و بلغت رؤوس أموال الشركات الجديدة مليار و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق.

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وفيما يتعلق بمؤشرات البنية الأساسية للاتصالات، فقد بلغ عدد مشتركي التليفون المحمول نحو 95.13 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019؛ بالمقارنة بنحو (94.6) مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018، و بلغ عدد مستخدمي الانترنت نحو 40.9 مليون مستخدم بنهاية 2018/2019، بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت حوالي 48%؛ بالمقارنة بنحو نحو (37.9) مليون مستخدم بنهاية عام2017/2018 بنسبة انتشار للمستخدمين بلغت حوالي44.3%.

وبلغ عدد مشتركي (ADSL) نحو 7.12 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2019؛ مقارنة بنحو 6.2 مليون مشترك بنهاية سبتمبر 2018.

كما بلغ عدد مشتركي(Mobile Broadband) نحو 41.7 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2019؛ مقارنة بنحو 36.7 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2018.