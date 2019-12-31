شكرا لقرائتكم خبر عن الحاصلات الزراعة: انخفاض أسعار البقوليات 10% استحابة لمبادرة الغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن نشبة كبيرة من تجار الشعبة استجابوا لمبادرة اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى بشأن خفض أسعار السلع على المستهلكين خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الشعبة عملت خلال الفترة الماضية على توعية التجار بضرورة المشاركة فى المبادرة، حيث أن الرواج فى الأسواق سيعود بالنفع على حركة التجارة الداخلية بصورة عامة .

وأضاف نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ"الخليج 365" أن الاستجابة جاءت سريعة من التجار حيث شهدت الأسعار انخفاضا فى معظم الأصناف حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 5 – 10 % من الأسعار قبل المبادرة .

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والجدير بالذكر أن المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية أكد على الدور المجتمعى للقطاع الخاص فى هذه المرحلة، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضمان توافر أفضل السلع بأسعار منافسة فى كافة ربوع مصر واستقرار الأسواق، رفع اتحاد الغرف التجارية شعار "معا من أجل مصلحة المستهلك".

وناشد مختلف مراحل سلاسل الإمداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة بالاستمرار فى عدم تحريك أسعار السلع خلال المرحلة الحالية بهدف التخفيف على المواطنين ولإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدئنا جميعا فى حصاد نتاجه، حيث انخفض معدل التضخم إلى 2,7% فقط فى نوفمبر 2019 بعد أن كان 15,6% فى نوفمبر 2018 مع انخفاض مثيل للرقم القياسى لأسعار المستهلكين حيث شهد الطعام والمشروبات الانخفاض الأكبر طبقا لبيانات الجهاز العام للتعبئة والإحصاء.

وأشار العربى، إلى أن الوفرة الكبيرة فى الخضر والفاكهة ادت لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى، وكذا مع استقرار أسعار العملات الأجنبية واستمرار توجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محليا بمكون اجنبى مستورد بتلك الأسعار، قد أدى لخفض إضافى فى الأسعار حيث بدأ العديد من التجار فى خفض أسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى.