شكرا لقرائتكم خبر عن "سابتكو" تكشف موعد تشغيل أكبر مشروع للنقل بالحافلات بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" اليوم الثلاثاء عن تلقي إشعار من شركة المواصلات العامة التي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها.

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول" إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2020.

وقالت الشركة أنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.

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يشار إلى أن الشركه السعوديه للنقل الجماعي "سابتكو" أعلنت في نهاية العام الماضي عن توقيع عقد تشغيل وصيانة المسارين الأول والثاني من مشروع قطار الرياض مع هيئة تطوير مدينة الرياض.

وأشارت الشركة، في بيان صدر حينها، إلى أن قيمة العقد تبلغ 8.531 مليون ريال، علماً بأن مدة العقد ستكون 12 سنه بما في ذلك فترة التجهيز والتحضير.

وكانت الشركة قد تسلمت، في سبتمبر من العام الماضي، خطاب هيئة تطوير مدينة الرياض بشأن ترسية عقد تشغيل وصيانة المسار الأول الأزرق- محور شارع العليا- البطحاء، والمسار الثاني الأحمر- محور طريق الملك عبد الله، من مشروع قطار الرياض.