شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2019.. الجنيه المصرى مصنف من أفضل 3 عملات أمام الدولار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبدأت الدولة تحقق مؤشرات إيجابية فى الاقتصاد، مشيرا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر واحدة من أكبر 3 دول فى العالم فى معدل النمو ومن الأكثر إنفاقًا على البنية التحتية فى شبكة الطرق والمياه والصرف وعمليا التطوير.

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وأضاف محسن عادل، أن "مصر تكتفى ذاتيا من الغاز وتقوم بتصديره، وميزان المدفوعات عاد إلى المستوى الإيجابي".متابعا، أن "الجنيه المصرى مصنف من أفضل 3 عملات أداء أمام الدولار فى 2019 وفقا لتصنيفات المؤسسات الدولية الاقتصادية"، مضيفا "6 خطوات فى 2020 ومنها البدء فى مرحلة الإصلاح الثانية المرتكزة على إطلاق الطاقات الصناعية والتكنولوجية فى مصر".

وأشار محسن عادل، "نستقبل العام الجديد بـ"سد عالي" جديد وهو محطة بنبان للطاقة الشمسية وتوازى حجم إنتاج السد العالى من الكهرباء".

مؤكدا خبير الاقتصاد والاستثمار، وفقا للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية تصدرت مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة، الذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بالرغم من تباطؤ النمو العالمى، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو، وفقًا لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- الخاصة بأهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل نمو 5,7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل، بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتى تركيا بنسبة 1,5%، وقطر بنسبة 1,4%.