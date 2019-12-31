شكرا لقرائتكم خبر عن "الأنابيب السعودية" تفوز بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز بقيمة تزيد عن 5%من إيراداتها. والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية" عن الفوز بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز بقيمة تزيد عن 5% من إيراداتها لعام 2018، والذي تم تعميده بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد سيظهران خلال الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يوليو 2019، عن الفوز بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز بقيمة تزيد عن 5% من إيراداتها لعام 2018، علماً بأن الإنتاج والأثر المالي لهذا العقد سيكون خلال الربع الثاني من عام 2020.

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وتجدر الإشارة إلى "الأنابيب السعودية" كانت قد فازت، في يناير 2019، بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لصالح شركة أرامكو السعودية بقيمة تزيد عن 82 مليون ريال.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 14.12 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل خسائر بلغت 24.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع حجم المبيعات والتغير في المزيج البيعي، مقارنة بخسائر إجمالية بلغت 11.82 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 24 مليون ريال خلال التسعة أشعر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 66 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من 2018، بنسبة تراجع بلغت 63.7%.