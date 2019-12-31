شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض في آخر جلسات عام 2019 لكنه يتجه نحو تحقيق مكاسب سنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء - آخر جلسات العام - وذلك مع استعداد المستثمرين لعطلة العام الميلادي الجديد، لكن الخام يقترب من تحقيق مكاسب سنوية.



وتلقى النفط دعماً من اتفاق خفض الإنتاج العالمي بين "أوبك" وحلفائها من المنتجين المستقلين بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.



وفي وقت سابق هذا الشهر، تم التوصل إلى اتفاق بتعميق خفض الإنتاج 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس/آذار عام 2020.

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ومن الجدير بالذكر أن أسواق السلع ومن بينها النفط تلقت دعماً أيضاً من التوصل إلى اتفاق تجاري مرحلي بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام على مستوى العالم.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 61.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 61.8 دولار وأقل سعر عند 60.6 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.3% إلى 66.4 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 66.9 دولار وأقل سعر عند 65.6 دولار.