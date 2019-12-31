شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يعزز مكاسبه قبيل عطلة رسمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية ومن بينها العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع استعداد الأسواق العالمية لعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.



وتلقت عملات السلع وأصول المخاطرة دعما اليوم من تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن الملف التجاري مع الصين.



وأعلن "ترامب" أن الولايات المتحدة والصين سوف توقعان على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني القادم.

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وأضاف "ترامب" بأنه سيسافر إلى الصين في موعد لاحق بعد التوقيع على المرحلة الأولى من أجل إجراء محادثات مع الرئيس "شي جين بينج" وإطلاق المفاوضات على المرحلة الثانية من الصفقة التجارية.



ومن المنتظر غدا إغلاق أسواق الأسهم والسندات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وأوروبا واليابان للاحتفال بعطلة العام الميلادي الجديد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.7707، وسجل أعلى سعر عند 0.7725 وأقل سعر عند 0.7646.