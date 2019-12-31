شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم الأمريكية مع بدء تعاملاتها والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت الأسهم الأمريكية مع بدء تعاملاتها اليوم، حيث هبط المؤشر داو جونز الصناعي 47.50 نقطة بما يعادل 0.17% إلى 28414.64 نقطة. كما فتح ستاندرد اند بورز منخفضا 6.11 نِقَاط أو 0.19% ليسجل 3215.18 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 27.26 نقطة أو 0.30% إلى 8918.74 نقطة.

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