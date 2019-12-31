أرامكو: لا تنفيذ لعمليات استقرار سعري على السهم حتى 31 ديسمبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت شركة أرامكو السعودية أمس أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى أمس (31 ديسمبر 2019).

وأوضحت «أرامكو»، في بيان لها، أنها تسلمت إشعارا إلحاقيا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، «مدير الاستقرار السعري»، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر الذي يتضمن الإعلان الثالث خلال مدة الاستقرار السعري.

وأشارت إلى أن جولدمان ساكس بصفتها مدير الاستقرار السعري أعلنت عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وكانت أرامكو أعلنت في 17 و24 ديسمبر الحالي أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري. ومنح المساهم البائع مدير الاستقرار السعري «جولدمان ساكس العربية السعودية» خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية «تداول» وتنتهي في موعد لا يتجاوز 30 يوما تقويميا أي يوم 9 يناير 2020. وتم إدراج وبدء تداول أسهم «أرامكو السعودية» يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019.

11 ديسمبر

إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو

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17 ديسمبر

الإعلان الأول لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

24 ديسمبر

الإعلان الثاني لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

31 ديسمبر

الإعلان الثالث لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

9 يناير 2020

انتهاء فترة السماح بتنفيذ عمليات الاستقرار السعري