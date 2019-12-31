1000 باحث عن عمل يتدربون في وزارات وجهات حكومية عبر «تمهير»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» في الرياض مذكرة تعاون لتدريب ألف باحث عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل في عدد من الوزارات والجهات الحكومية، ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

وتقتضي المذكرة المبرمة بين الطرفين إيجاد تعاون استراتيجي لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية على رأس العمل.

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ووقع مذكرة التعاون المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، والرئيس التنفيذي لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» المهندس علي العسيري.

وتستهدف مذكرة التعاون تدريب ألف مستفيد في الوزارات والجهات الحكومية في برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير»، كما سيتعين على برنامج «يسر» حصر احتياج الفرص التدريبية في الجهات الحكومية المشاركة وتوفير الفرص التدريبية، وتصميم المسارات التدريبية للجهات الحكومية.

وسيتولى برنامج «يسر» وفقا للمذكرة المبرمة الإشراف على المتدربين والعملية التدريبية، ومراقبة جودة التدريب، وتصميم خطة تدريبية للمتدربين، وتزويد الصندوق بتقارير دورية عن المتدربين.

أبرز أهداف المذكرة: