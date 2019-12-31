تعرف على الإجازات الرسمية في شهر يناير 2020

كتب: ضياء السقا من المنتظر أن يحصل العاملون في الدولة على إجازة يومين خلال شهر يناير 2020. الإجازة الأولى يوم الثلاثاء 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أما العطلة الثانية توافق السبت 25 يناير، احتفالا بذكرى ثورة يناير وعيد الشرطة. ويحصل العاملون على 21 يوما إجازة رسمية، في العام الجديد 2020. ويوجد بالعام الجديد، 8 أشهر بها إجازات بخلاف أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، بينما تغيب الإجازات عن 4 أشهر فقط، هي: (فبراير- مارس - سبتمبر - ديسمبر). وفيما يلي الخريطة الكاملة لإجازات عام 2012: 7 يناير عيد الميلاد المجيد 25 يناير عيد الشرطة 19 مارس عيد تحرير طابا 19 أبريل عيد القيامة المجيد 20 أبريل شم النسيم 25 أبريل عيد تحرير سيناء Advertisements 23 مايو وقفة عيد الفطر 24 - 26 مايو عيد الفطر المبارك 18 يونيو عيد الجلاء 30 يونيو عيد ثورة 30 يونيو 23 يوليو عيد ثورة 23 يوليو 30 يوليو وقفة عيد الأضحي 31 يوليو - 3 أغسطس عيد الأضحى المبارك 20 أغسطس أول السنة الهجرية 6 أكتوبر نصر حرب أكتوبر 29 أكتوبر المولد النبوي الشريف

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