شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد.. 700 مليون جنيه 143 قرية الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 31 – 12 – 2019 عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية كان من بينها إعلان وزارة التخطيط تخصيص 700 مليون جنيه لدعم 143 قرية فى 11 محافظة ، رئيس هيئة الاستثمار: تحديث مراكز خدمات المستثمرين وفق النظم العالمية ، الرقابة المالية تعفى الشركات من تعديل أنظمتها الأساسية لإدخال التصويت التراكمى ، الملا يعقد اجتماعاً مع قيادات البترول لاستعراض أولويات العمل 2020 ، استقرار سعر الدولار اليوم ، وارتفاع أسعار الذهب ، ارتفاع مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم وزارة التخطيط: 700 مليون جنيه لـ"حياة كريمة" فى 143قرية خلال العام المالى الحالى رئيس هيئة الاستثمار: تحديث مراكز خدمات المستثمرين وفق النظم العالمية رئيس مصلحة الضرائب: إلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار إلكتروني 9 أسئلة وأجوبة حول قرارات «حماية المنافسة» بصفقة استحواذ «أوبر» على «كريم» (تحديث) فيديو.. رئيس صيدناوى وبيع المصنوعات: استثمار 100 مليون جنيه فى فروع جديدة بروتوكول تعاون بين البترول وجامعة الإسكندرية للتدريب والبحث العلمى الرقابة المالية تعفى الشركات من تعديل أنظمتها الأساسية لإدخال التصويت التراكمى عمومية القاهرة العامة للمقاولات تضيف النشاط العقارى والزراعى للشركة Advertisements الملا يعقد اجتماعاً مع قيادات البترول لاستعراض أولويات العمل 2020 أسعار النفط تنخفض لكنها تتجه لتسجيل أكبر مكسب سنوى منذ 2016 رئيس البورصة يكشف أسباب تراجع رأس المال السوقى للبورصة بـ41 مليار جنيه البورصة تنهى تعاملات 2019 بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 31-12-2019 استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-12-2019 ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى فى 3 أشهر وعيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام

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