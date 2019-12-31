شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رئيس صيدناوى وبيع المصنوعات: استثمار 100 مليون جنيه فى فروع جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عنارة، رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوى وبيع المصنوعات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة حريصة على تطوير الفروع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا أن من أبرز الفروع التى تم افتتاحها فرع المنشية بالإسكندرية وفاقوس لمحافظة الشرقية وفرع فوه بمحافظة كفر الشيخ .

أضاف محمد عنارة، لـ" الخليج 365" أن من الفروع التى تم افتتاحها أيضا فرع الخازندار بالغابة وهو من أكبر الفروع التى تجلب عائدا للشركة.

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أوضح أنه سيتم قريبا افتتاح فرع الدقى، لافتا أن الفروع تساهم فى زيادة موارد الشركة، لافتا أن جملة الاستثمارات فى تلك الفروع تزيد عن 100 مليون جنيه، منها 79 مليون جنيه لفرع الخازندار فقط، مضيفًا أن عوائد فرع الخازندار تصل إلى 7.5 مليون جنيه سنويا كحد أدنى .

وتعد محلات سليم وسمعان صيدناوى شركة مصرية تأسست سنة 1913 وأممت فى الستينيات، وبعد صدور قرارات التأميم سميت الشركة بالأسم الحالى شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية، بعد دمج محلات شملا والطرابيشى سنة 1967، وهى تعمل فى تجارة السلع الاستهلاكية والغذائية، كما تم دمج شركة بيع المصنوعات فيها، وهى تتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

أضاف عنارة " نأمل العام الجارى زيادة المبيعات فى ظل حالة السوق ونسعى لزيادة الارباح" فى ظل توجيهات ميرفت حطبة، رئيس القابضة للسياحة والفنادق، لافتا إلى أن الشركة تدخل فى العديد من المشروعات العقارية ،والتى يتم إنهاء بعض المستندات الخاصة بها مع المحليات وعدد من الجهات، لافتا أن هناك براندات جديدة فى الشركة لمواكبة الوضع العالمى.

وحول فتح فروع جديدة للشركة سواء فى العاصمة الإدارية،أو فى الساحل الشمالى، أشار إنه أمر مهم للغاية، لكنه يحتاج إلى سيولة كبيرة، موضحا أنه سيتم سداد مديونية الشركة لصالح التأمينات البالغة نحو 60 مليون جنيه الفترة المقبلة، مشيدا بمشروع الميكنة الذى تم تنفيذه ضمن خطة وزارة قطاع الاعمال العام لربط الشركة بفروعها إلكترونيا.