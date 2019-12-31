شكرا لقرائتكم خبر عن 63 مرشحا لعضوية مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية انتخابات لتشكيل مجلس إدارة الشعبة، حيث تقدم 63 عضوا بالجمعية العمومية لعضوية مجلس الإدارة، وقال أسامة الرفاعى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إنه جارى السعى لتحقيق مصالح حميع أطراف المنظومة بما يخدم مصلحة المستهلك والمواطن .

وأضاف الرفاعى فى بيان له أن جميع أصحاب المخابز يعملون من أجل خدمة المواطن، مشيرا إلى ضرورة إلغاء العقوبات البدنية على أصحاب المخابز والاكتفاء بالغرامات المالية، موضحاً أن أهم المشاكل التى تواجه أصحاب المخابز تكمن فى تعدد العقوبات على المخالفة الواحدة.

وأشار "الرفاعي"، إلى ضرورة إعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف الخبز بشكل عاجل بسبب إرتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة أنه لم يتم النظر فيها منذ عام 2017، وكذلك إبرام عقود عادلة بين أطراف المنظومة بحيث تكون عقود مُلزمة للجميع يبن واجبات وحقوق أطراف المنظومة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وحتى صاحب المخبز.

Advertisements

والجدير بالذكر أن باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالغرفة التجارية قد أغلق بترشيح 63 عضوا لعضوية مجلس الإدارة من إجمالى 1450 عضوا، حيث تم فتح باب الترشح فى 20 نوفمبر، وأغلق فى 30 ديسمبر الجارى .

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد فتح باب الترشح لعضوية 17 مجلس إدارة للشعب المختلفة ومنها شعب الأسمدة، المواد البترولية، الملابس الجاهزة، مراكز الاتصالات، المصدرين، مواد البناء، البقالة والمواد الغذائية، الأقطان، المخابز، الأدوية ومستحضرات التجميل، الاستثمار العقاري، المستثمرين، البصريات، بجانب 3 شعب عامة حديثة صدر لها قرارات وزارية في حينه، دون أن نستطيع الوصول النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية لها 50 عضوا، وهى "الفرنشايز، والسياحة، والقرى السياحية، ومستخلصي الجمارك".