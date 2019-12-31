شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مؤسسة "كونفرنس بورد" انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة قليلاً خلال الشهر الجاري.



وانخفض المؤشر إلى 126.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 126.8 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وتجدر الإشارة إلى أن المستهلكين في أمريكا متفاؤلون نوعاً ما بشأن الأحوال الاقتصادية في بلادهم بعد إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي مع الصين.