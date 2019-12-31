شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات مؤسسة "كونفرنس بورد" انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة قليلاً خلال الشهر الجاري.
وانخفض المؤشر إلى 126.5 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 126.8 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتجدر الإشارة إلى أن المستهلكين في أمريكا متفاؤلون نوعاً ما بشأن الأحوال الاقتصادية في بلادهم بعد إعلان التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي مع الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.